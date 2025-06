Sesto Calende avvia la raccolta sperimentale dei dispositivi sanitari usati

Sesto Calende ha aderito ufficialmente al progetto REMED, iniziativa sperimentale promossa dalla società farmaceutica Novo Nordisk per la raccolta dei dispositivi sanitari pre-riempiti per l’autosomministrazione di farmaci. Le “pennette”, strumenti privi di ago e usati soprattutto dai pazienti diabetici, oggi finiscono nei rifiuti indifferenziati ma, grazie a questa iniziativa, potranno essere conferiti in apposite bustine nelle farmacie aderenti.

L’iniziativa, che non comporta costi per il Comune, punta a migliorare la gestione dei rifiuti domestici sanitari e a recuperare i materiali riciclabili contenuti nei dispositivi. In qualità di Comune capofila della Convenzione Intercomunale Rifiuti, Sesto Calende ha firmato il Protocollo d’Intesa con Novo Nordisk, confermando il proprio impegno verso soluzioni innovative e sostenibili in ambito ambientale.

La sperimentazione durerà un anno e sarà monitorata passo dopo passo per valutarne i risultati.