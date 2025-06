Un albero speciale per la materna Bianca Garavaglia

Nella mattinata di mercoledi 11 giugno, alcuni bambini e bambine della scuola materna “Bianca Garavaglia” di via Magenta a Busto Arsizio hanno ospitato cinque dei ragazzi disabili residenti nella Comunità Socio Sanitaria “Villa Comerio” di via Palestro.

I piccoli hanno ascoltato una lettura animata, hanno partecipato a un laboratorio creativo ispirato al libro “l’albero magico” di Matheson. Due delle educatrici della Comunità, gestita dalla Cooperativa Sociale Codess, Anna Benetazzo e Martina Dall’Amico, hanno condotto e gestito il momento laboratoriale. Un momento allegro e divertente per grandi e piccini.

I bambini hanno vissuto in modo positivo quanto proposto. «Ci auguriamo di continuare questo percorso – sottolinea la coordinatrice della comunità disabili -perché è un momento che regala emozioni e spensieratezza. I ragazzi vivono in maniera molto arricchente lo stare con i più piccoli».