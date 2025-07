A Gallarate è stata aperta la maxi-rotonda lungo viale Milano

Inaugurata a Gallarate la nuova maxi-rotonda tra viale Milano e via Adige, un investimento da 1,63 milioni di euro.

Il nuovo snodo viabilistico punta a migliorare la circolazione in uno dei punti più trafficati della città, il lungo viale verso Busto che è anche asse commerciale con grandi negozi.

La rotonda sostituisce un incrocio che da anni rappresentava un nodo critico della viabilità gallaratese. L’obiettivo principale è alleggerire il traffico su viale Milano, facilitando l’accesso alle vie laterali e alle attività commerciali presenti nella zona, consentendo l’inversione di marcia anche a metà del rettilineo lungo oltre un chilometro e a due carreggiate separate.

«Siamo contenti che finalmente apre questa rotonda, un’opera che i gallaratesi aspettavano da tanto tempo – ha detto il sindaco Andrea Cassani durante la cerimonia di inaugurazione – perché il traffico e la congestione su viale Milano derivavano anche dal fatto che bisognava percorrere lunghi tratti per entrare nelle vie laterali. Siamo certi che quest’opera sgraverà di molto quello che è il traffico su viale Milano e devo dire che anche a livello di colpo d’occhio con tutte queste nuove piantagioni, proto fiorito, insomma delle vere ciclabili è sicuramente qualcosa di moderno che servirà alla città anche per collegarsi in futuro con Busto Arsizio e con l’ospedale» (il nuovo ospedale unico previsto in zona Beata Giuliana a Busto).

L’intervento non si limita alla sola viabilità: la nuova rotatoria integra anche elementi di sostenibilità ambientale e cura del paesaggio urbano. Sono stati piantati 52 nuovi alberi e oltre 400 piante e arbusti, creati 1.900 metri quadrati di prato fiorito e 800 metri quadrati di aree verdi.

Completano il progetto 250 metri di piste ciclabili e pedonali, superfici drenanti per favorire la permeabilità del suolo e un sistema di raccolta e riuso dell’acqua piovana che consente di accumulare oltre 300 metri cubi nel sottosuolo e riutilizzare 10.000 litri per l’irrigazione.

La rotatoria è illuminata con un impianto a LED a basso consumo e l’area ridefinita ospita anche dieci nuovi posti auto. L’attenzione al dettaglio paesaggistico e alla sicurezza stradale, secondo il Comune, rende l’opera un modello per futuri interventi di riqualificazione urbana.

«Anche la Polizia Locale, nelle prime fasi di apertura, ha potuto riscontrare una notevole riduzione delle criticità e una maggiore scorrevolezza nei flussi veicolari» ha detto l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna, che ha ringraziato il collega di giunta Sandro Rech, «per la guida attenta e la competenza dimostrata dall’Ufficio Traffico.

«Un’opera di questo tipo – continua Dall’Igna – è possibile solo grazie a un gioco di squadra con la Regione Lombardia e Provincia di Varese, che hanno contribuito in modo decisivo al finanziamento di quest’opera, riconoscendone la rilevanza non solo per Gallarate ma per tutto il territorio». Il grosso dell’investimento da 1,63 milioni di euro è stato sostenuto infatti dai due enti superiori.