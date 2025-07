A Vedano Olona è tutto pronto per la “Notte degli Artisti”: spettacoli, luci e magia nel centro del paese

Vedano Olona si accende di arte e poesia nella serata di sabato 19 luglio, con la “Notte degli Artisti”, un evento che ogni anno incanta e coinvolge tutto il paese tra spettacoli itineranti, emozioni visive e atmosfere sognanti.

Spettacoli itineranti e “Angeli Luminosi”

Cuore della serata sarà l’esibizione degli “Angeli Luminosi”, performance itineranti che attraverseranno le vie del centro portando luce, eleganza e stupore. Le apparizioni sono in programma in tre momenti della serata: alle 21.30, alle 22.30 e alle 23.30.

Ma le attrazioni saranno tantissime, una vera e propria festa diffusa ricca di magia, performance, musica, buon cibo e tanto divertimento per tutte le età.

Tra le novità più attese dell’edizione 2025, il grande Schiuma Party che inizierà alle 20.30 trasformando le vie del paese in una pista da ballo sotto le stelle tra nuvole di schiuma, luci, DJ set e un’atmosfera davvero unica.

Nel “menù” della serata statue viventi, un caricaturista, hobbisti e artigiani con le loro bancarelle, ma anche spettacoli per i più piccoli con gonfiabili e giri a dorso d’asino e animazione anche all’oratorio con i Killer Fish.

Negozi aperti, musica dal vivo e street food

Per tutta la durata dell’evento resteranno aperti i negozi del paese, pronti ad accogliere i visitatori in un clima di festa.

A fare da colonna sonora alla serata ci saranno band dal vivo, DJ set in vari punti del paese, artisti itineranti con performance musicali e visive.

Non mancheranno i punti ristoro con street food e specialità gastronomiche per tutti i gusti, pensati per accompagnare la serata con sapori da scoprire lungo il percorso.

L’evento, promosso dal Comune di Vedano Olona in collaborazione con associazioni e attività commerciali vedanesi, è pensato per coinvolgere tutta la comunità, trasformando il centro cittadino in uno spazio condiviso, dove l’arte incontra la musica, il cibo diventa occasione d’incontro e il centro del paese si fa teatro.