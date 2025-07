Agosto alla Collegiata di Castiglione Olona, con tanti eventi per famiglie

Il Museo della Collegiata di Castiglione Olona offre una nuova e affascinante opportunità per le famiglie durante il mese di agosto. Con il programma “Lucetta e Ombra – Giochi di luci e ombre in Collegiata”, il museo invita i bambini dai 5 agli 11 anni a scoprire l’arte attraverso un percorso didattico tra la luce e l’ombra per scoprire i segreti delle opere esposte divertendosi. Il laboratorio, della durata di un’ora e mezza, sarà condotto dalla curatrice Laura Marazzi e si svolgerà giovedì 14 e 28 agosto, con orari alle 10.30 e alle 15.30.

Per partecipare è obbligatorie prenotare via mail all’indirizzo didattica@museocollegiata.it. Il laboratorio ha un costo di 6 euro a bambino (gli adulti pagano lo stesso importo, mentre il biglietto famiglia per due adulti e due o più bambini è di 16 euro).

Un’estate di aperture speciali al Museo della Collegiata

Il Museo della Collegiata rimane aperto per tutta l’estate, con aperture speciali anche durante Ferragosto. Inoltre, il 3 agosto, in concomitanza con la Fiera del Cardinale, il museo aprirà con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00.

Durante il mese di agosto, il museo sarà accessibile da martedì a domenica, con orari dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, mentre il lunedì rimarrà chiuso. L’ultimo accesso è previsto mezz’ora prima della chiusura. Le visite per gruppi numerosi (> 10 persone) richiedono prenotazione.

La festa di San Lorenzo alla Collegiata

Una delle celebrazioni più attese sarà la Santa Messa di San Lorenzo, che si terrà domenica 10 agosto alle ore 18.00. In occasione della festa del patrono della Collegiata, sarà rinnovato il tradizionale rito dell’accensione del faro, durante il quale il sacerdote brucerà il “pallone”, evocando la morte di san Lorenzo, martire bruciato sulla graticola nel 258.