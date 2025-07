Al via il Piano di Valorizzazione e Alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale di Castellanza

Il Comune di Castellanza ha dato avvio al “Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare 2024-2026”, un’operazione strategica che prevede la vendita competitiva di 30 immobili comunali attraverso asta telematica. L’iniziativa rappresenta l’attuazione di uno strumento previsto dalla Legge Regionale 16/2016 e autorizzato da Regione Lombardia nel 2024. La procedura di vendita interesserà 18 appartamenti e 12 garage situati nelle zone semicentrali della città, con valutazioni che variano dai 7.600 euro per i box auto ai 105.000 euro per gli appartamenti più ampi. L’asta si svolgerà come prima tranche dal 31 luglio al 3 ottobre 2025 attraverso la piattaforma specializzata gobidreal.it selezionata mediante regolare procedura di affidamento.

La strategia di valorizzazione del patrimonio pubblico comunale si basa su criteri di rigorosa selezione degli immobili oggetto di alienazione, in rispondenza ai requisiti fissati da Regione Lombardia. Gli appartamenti e i garage destinati alla vendita sono stati identificati come non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune e inseriti nel programma triennale e nel piano delle valorizzazioni ed alienazioni approvato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni 57, 58 e 62 del 20 dicembre 2023 e la 31 del 1 luglio 2025. L’operazione si inserisce nella più ampia visione di riqualificazione del comparto dell’edilizia residenziale pubblica promossa dall’amministrazione comunale. Le risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, saranno interamente destinate al piano di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di numerose unità abitative attualmente non utilizzabili o in condizioni di degrado, aumentando così la disponibilità di alloggi sociali di qualità per i cittadini. La procedura di vendita garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità che caratterizzano l’azione amministrativa. I partecipanti dovranno versare una cauzione pari al 10% del prezzo base tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, utilizzando modalità che assicurano la tracciabilità delle operazioni secondo le normative vigenti.

Il Programma per l’Alienazione e Valorizzazione Alternativa del Patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici è stato sviluppato in piena collaborazione con Regione Lombardia, che ha espresso parere favorevole riconoscendo la validità degli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico comunale. Gli immobili oggetto della vendita presentano superfici commerciali che variano dai 41,53 ai 119,36 metri quadrati per gli appartamenti, mentre i garage hanno metrature comprese tra i 10 e i 17 metri quadrati. La vendita avviene secondo la formula del “visto e piaciuto”, con esclusione di qualsiasi responsabilità per vizi o difformità. L’iniziativa rappresenta una strategia di lungo periodo finalizzata all’ottimizzazione della gestione del patrimonio pubblico e al miglioramento dell’offerta abitativa sociale del territorio. Attraverso la dismissione di immobili non strategici, l’amministrazione comunale intende rigenerare e riqualificare il comparto dell’edilizia residenziale pubblica, contribuendo al rilancio del mercato immobiliare locale e alla valorizzazione del territorio. Per informazioni dettagliate sulla procedura di partecipazione e per la visione degli immobili, gli interessati possono contattare Gobid International Auction Group S.r.l. al numero 02.86882269 o consultare la documentazione completa sul portale gobidreal.it.