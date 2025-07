Anche Luino suona le campane contro il silenzio su Gaza

ANPI Luino, Gruppo EMERGENCY Varese, Comunità Operosa Alto Verbano, Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano aderiscono all’appello di A Gaza si muore di fame, si muore di bombe, a Gaza suonano le sirene delle ambulanze.

“Quelle sirene dicono che non c’è più tempo – si legge in un comunicato stampa -. Vogliamo unire le nostre sirene, le nostre campane, il nostro rumore alle sirene delle ambulanze di Gaza. Vogliamo abbattere questo muro di silenzio. Per questo invitiamo gli iscritti, gli amici, le forze politiche, l’Amministrazione Comunale, il mondo cattolico e laico e le Parrocchie ad unirsi e far sentire la nostra voce, il nostro rumore.

Troviamoci Domenica 27 luglio dalle ore 21.00 nella piazza Garibaldi a Luino (con qualunque condizione di tempo) e alle ore 22.00 facciamo suonare a distesa le campane, facciamo suonare le sirene delle ambulanze, suoniamo noi fischietti, campanacci, battiamo le pentole e i coperchi, facciamo rumore, più chiasso, più fracasso possibile.

Che ci sentano fino a Gaza: che sappiano di non essere soli! La Verità ha il potere di fracassare il silenzio dei complici e dei vili. Non vogliamo rimanere in silenzio mentre la gente di Gaza muore”.