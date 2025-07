Arrestato a Varese per maltrattamenti in famiglia: violato il divieto di avvicinamento

Un uomo di 45 anni è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì 23 luglio a Varese con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è scattato dopo che l’indagato, già destinatario di un divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, avrebbe violato le misure stabilite dal giudice.

La denuncia della moglie e il primo provvedimento

La vicenda è iniziata all’inizio di luglio, quando la moglie dell’uomo, esasperata da comportamenti ritenuti maltrattanti, si è rivolta agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Varese. Dopo aver raccolto una denuncia dettagliata, la Polizia ha avviato le verifiche necessarie che hanno portato all’emissione di un decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare e di un contestuale divieto di avvicinamento.

La violazione delle misure e l’aggravamento della custodia

Nei giorni successivi gli investigatori della Squadra Mobile hanno accertato che l’uomo aveva violato le disposizioni del provvedimento, avvicinandosi ai familiari nonostante il divieto. Per questo motivo la Procura di Varese ha chiesto un aggravamento della misura cautelare. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere.

L’arresto a Varese

Il 45enne, cittadino straniero regolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile nella giornata di mercoledì 23 luglio. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa circondariale di Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria.