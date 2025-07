Borgonovo bronzo ai Mondiali U23, Borghi oro alle Universiadi

Si chiude con una medaglia di bronzo, quella colta nel singolo pesi leggeri da Luca Borgonovo, la spedizione varesotta ai Mondiali under 23 di canottaggio disputati a Poznan, in Polonia.

L’atleta comasco in forza alla Canottieri Gavirate – già oro in passato nel quattro di coppia leggero – aveva vinto la propria batteria e ha portato all’Italia un buon terzo posto nella finale dominata dal turco Koroglu. Quest’ultimo ha fatto il vuoto negli ultimi 500 metri stroncando la resistenza dello statunitense Hondrogen che era passato in testa a metà gara: Borgonovo invece ha “curato” l’argentino Menin e quando quest’ultimo è calato ha messo saldamente le mani sul bronzo.

«L’obiettivo era il podio, anche se speravo dalla batteria di potermi giocare le carte per la vittoria. Ho provato a fare la mia gara ma l’americano mi ha un po’ destabilizzato: lo avevo battuto in batteria ma qui mi è andato via mentre Koroglu è andato fortissimo nel finale. Mi accontento di questo terzo posto, nonostante avessi le potenzialità per fare meglio».

Ha chiuso invece al quarto posto il quattro di coppia senior femminile con a bordo la caravatese Aurora Spirito della Canottieri Gavirate e l’altra rossoblu Gaia Umbra Chiavini. Le azzurre sono state a livello di podio per oltre metà gara ma l’accelerazione della Germania ha tolto loro il bronzo; prova giudicata comunque molto buona da Giovanni Calabrese. Il tecnico azzurro e gaviratese ha spiegato: «Spirito è stata ferma per molto tempo, quando si è ripresa l’abbiamo messa capovoga. È stata brava a dare il cambio di ritmo alla barca portandola in finale. Sono ragazze giovani, per la medaglia avremo la possibilità di riprovarci».

UNIVERSIADI – Una grande Sara Borghi è d’oro alle Universiadi di Duisburg: l’atleta di Cuveglio, tesserata per la Canottieri Gavirate, ha vinto il titolo nel doppio con la cremonese Elena Sali. Per la 24enne è l’ennesimo alloro internazionale dopo i due ori mondiali e i tre europei già in bacheca.

Le gare in acque tedesche hanno portato anche altre medaglie agli atleti della Canottieri Gavirate: argenti per Matteo Giorgetti e per Francesco Graffione sul quattro senza con (Rossi e Virgilio) e per Paolo Covini sul due senza (con Giardino), bronzo per Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli sul doppio senior.