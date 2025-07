Contributi alle imprese femminili sul nuovo portale Invitalia

Online il nuovo portale del Governo dedicato all’imprenditoria femminile: fornisce strumenti e informazioni su incentivi, bandi, percorsi di formazione, iniziative che coinvolgono il mondo dell’università e della ricerca. Gestito da Invitalia, propone diversi livelli di navigazione: per tematiche, oppure per segmento di utenza: imprenditrice, professionista, ricercatrice, studentessa.

Di conseguenza è possibile consultare o ricercare in modo mirato le informazioni per ogni specifica esigenza: aprire un’azienda, trovare un bando che incentiva un progetto, intraprendere un percorso di formazione. Di seguito l’approfondimento sul tema, proposto dallo Studio Arancio Cislaghi di Varese.

Il nuovo portale “Imprenditoria Femminile”

Il portale è messo a punto nell’ambito del programma Imprenditoria Femminile. Gestito da Invitalia per conto del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, è finanziato dai fondi europei Next Generation EU e dal PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

In homepage sono presentate le principali novità ad esempio in materia di agevolazioni o incentivi, e ci sono poi tutte le info su funzionamento del programma, sulla platea a cui si rivolge.

Sezioni tematiche

Ci sono poi sezioni tematiche dedicate alle attività che si possono fare navigando sul sito. Per le imprenditrici, ad esempio, al momento sono disponibili info sui programmi di accelerazione per le startup, uno sportello a cui rivolgersi per incontrare gli esperti di Invitalia che supportano la creazione e lo sviluppo di imprese femminili, oppure specifici percorsi formativi concentrati sulle competenze digitali e STEM (scienze, informatica, ingegneria e matematica).

E’ possibile navigare questa sezione in base alle quattro tipologie di utenze selezionate: imprenditrici, professioniste, ricercatrici, studentesse.