Controlli a Vicolungo: arrestati due ladri di vestiti

Nella giornata di mercoledì 23 luglio 2025, è stato svolto un servizio coordinato di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Novara, con l’obiettivo di verificare anche la gestione di strutture ricettive, attività commerciali e campeggi estivi. I controlli, che si sono estesi dalle 11:30 alle 17:00, hanno visto una particolare attenzione sui grandi poli di aggregazione, come il Parco Acquatico “Ondaland” e il Centro Commerciale nel comune di Vicolungo.

Oltre a monitorare le strutture e la circolazione stradale, dove sono stati identificati 88 persone e controllati 49 veicoli, i militari hanno sequestrato 1 grammo di eroina e 0,5 grammi di cocaina da un consumatore, che è stato segnalato come assuntore. Sono state inoltre elevate due sanzioni amministrative per un totale di 1.024 euro: una per guida con patente scaduta, ritirata immediatamente, e una per mancanza di copertura assicurativa, con il conseguente sequestro amministrativo del veicolo.

L’intervento presso l’Outlet di Vicolungo, però, ha avuto un esito decisamente più significativo: due ladri peruviani, un uomo del 1983 di Alessandria e un altro del 1995 di Seregno, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. I due sono stati colti in flagrante mentre sottraevano capi di abbigliamento per un valore di circa 2.000 euro dai negozi “Timberland” e “Calvin Klein”. Gli oggetti rubati, tra cui pantaloni e accessori, venivano nascosti in sacchetti schermati e indossati sotto i loro abiti, approfittando della larghezza dei pantaloni per nascondere i capi sottratti.

I Carabinieri della Compagnia di Novara, coadiuvati da altre forze dell’ordine, hanno svolto il servizio con l’ausilio di 19 autoveicoli e un elicottero, per un totale di 33 militari. Inoltre, sono stati effettuati anche controlli nei campeggi dei comuni di Dormelletto, Pettenasco e Orta San Giulio, con la collaborazione di ispettori dell’ASL e del servizio ispettorato del lavoro di Novara. Questi controlli hanno portato all’identificazione di 69 persone e al controllo di 25 veicoli, con 2 sanzioni per violazioni del codice della strada, e altre sanzioni amministrative per un totale di 4.999,99 euro. Inoltre, 2 soggetti sono stati deferiti per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con sanzioni penali ammontanti a 19.933,76 euro.

Questa operazione ha dimostrato l’efficacia dei controlli coordinati, contribuendo a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative in vigore, sia per quanto riguarda la circolazione stradale che le attività commerciali e sociali sul territorio.