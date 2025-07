Domenica 3 agosto nel Varesotto secondo presidio rumoroso per la Palestina e contro la guerra

Il Comitato Varesino per la Palestina lancia un nuovo, forte appello alla cittadinanza per rompere il silenzio sulla drammatica situazione di Gaza, dove la fame viene utilizzata come arma di guerra. Dopo il grande riscontro di domenica scorsa, l’invito è a partecipare a una nuova mobilitazione: domenica 3 agosto alle ore 22:00, in Piazza Montegrappa e in tutte le piazze della provincia di Varese, in una protesta pacifica ma rumorosa.

L’iniziativa, denominata “Rompiamo il silenzio”, invita tutti i cittadini a portare pentole, coperchi, mestoli, fischietti, tamburi, voci e mani per far sentire la propria solidarietà verso la popolazione palestinese. L’obiettivo è creare un’onda di suoni che possa sensibilizzare e far crescere la consapevolezza sulla grave situazione umanitaria in corso.

Il Comitato chiede anche che tutti i comuni e le parrocchie della provincia organizzino lo stesso gesto nelle loro piazze o che, in alternativa, le campane delle chiese suonino alle 22:00, come segno di vicinanza alla causa. L’invito è a non restare indifferenti di fronte a una fame imposta, che rappresenta una forma di violenza sistematica nei confronti di un intero popolo.

L’evento si svolgerà in modo statico e pacifico, senza cortei, rispettando la sicurezza e la legalità. Il presidio a Varese sarà coordinato con l’ausilio di un megafono e con un servizio d’ordine per garantire che l’iniziativa si svolga in modo ordinato. L’appuntamento è fissato dalle 22:00 alle 22:15, ma l’invito è a fare passaparola e a partecipare numerosi.