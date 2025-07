Due gravi infortuni sul lavoro in poche ore nel Luganese e nel Bellinzonese

Due distinti incidenti sul lavoro si sono verificati nel pomeriggio di martedì 29 luglio in Canton Ticino, a poche decine di chilometri di distanza l’uno dall’altro. Entrambi hanno visto coinvolti operai svizzeri di 44 anni che, in seguito ai traumi riportati, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con ferite giudicate gravi.

L’incidente a Porza

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 14.30 a Porza, nel Luganese, in un’area verde di via Chiosso dove erano in corso lavori forestali con l’ausilio di mezzi meccanici. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un tronco ha colpito un operaio domiciliato nella regione, schiacciandolo parzialmente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno poi trasportato in ambulanza all’ospedale. Le ferite riportate sono state definite gravi.

La caduta a Pianezzo

Un’ora più tardi, poco dopo le 15, un secondo incidente si è verificato a Pianezzo, nel Bellinzonese. Un 44enne svizzero stava effettuando lavori di manutenzione del verde in via Monti di Paudo quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da un muro da un’altezza di circa otto metri.

Anche in questo caso sono intervenuti la Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno elitrasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai medici.

In entrambi gli episodi saranno le inchieste della Polizia cantonale a chiarire le dinamiche precise e le eventuali responsabilità.