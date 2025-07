Exergy di Olgiate Olona si aggiudica un progetto geotermico nelle Azzorre da 24,5 milioni di euro

Exergy International srl, azienda leader nella produzione di impianti geotermici binari, si è aggiudicata un contratto da 24,5 milioni di euro da parte di EDA Renováveis per la realizzazione di un nuovo impianto da 5 MWe a Ribeira Grande, sull’isola di São Miguel, nelle Azzorre.

Il progetto prevede la sostituzione di due delle quattro unità ORC (Organic Rankine Cycle) esistenti, ciascuna da 2,5 MWe, con una nuova unità da 5 MWe. Il sistema, basato su un ciclo a singolo livello di pressione, utilizzerà una risorsa geotermica a circa 150°C, in entrambe le fasi liquida e vapore, per produrre energia pulita grazie alla tecnologia radial outflow di Exergy. «L’elevata efficienza isentropica della nostra turbina ci consentirà di superare i 5 MWe richiesti, raggiungendo circa 5,3 MWe di potenza netta», ha spiegato Luca Pozzoni, deputy ceo di Exergy.

Il ciclo è progettato per utilizzare tutta l’energia termica disponibile, minimizzando la perdita di fluido geotermico. L’impianto sarà dotato di un sistema di condensazione ad aria, senza consumo d’acqua.

L’entrata in esercizio è prevista entro fine 2026, con il primo collaudo parziale a giugno dello stesso anno. Il progetto rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra Exergy e EDA Renováveis, dopo la fornitura dell’impianto da 4 MWe a Pico Alto, operativo dal 2017 sull’isola di Terceira. «Siamo onorati della fiducia rinnovata da EDAR», ha aggiunto Pozzoni. «Questo progetto rafforza la nostra presenza in ambienti geotermici complessi e conferma il nostro ruolo come partner affidabile, in grado di offrire soluzioni ad alte prestazioni».

Secondo António Félix Rodrigues, managing director di EDA Renováveis, «nel 2024 circa l’89% dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili o endogene nelle Azzorre è stata responsabilità di EDAR».

Il rinnovamento di Ribeira Grande, insieme all’espansione di Pico Vermelho, contribuirà a portare al 60% la quota di energia rinnovabile a São Miguel entro il 2026.