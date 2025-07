Gadda (Iv): “Per le famiglie è sempre più difficile arrivare a fine mese”

Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo Italia Viva alla Camera, ha denunciato la crescente difficoltà delle famiglie italiane nel far fronte al rincaro dei beni di prima necessità, in particolare quelli alimentari. Secondo l’esponente politica, sotto il governo Meloni, i prezzi continuano a salire, aggravando ulteriormente la situazione economica delle famiglie, per le quali arrivare a fine mese sta diventando una vera e propria impresa.

“Con il governo Meloni, la tendenza al rincaro dei beni fondamentali, come quelli alimentari, sembra non fermarsi. Per molte famiglie, arrivare a fine mese è diventata una sfida sempre più disperata”, ha dichiarato Gadda, sottolineando che i dati forniti dall’Istat sono inequivocabili: i prezzi dei beni alimentari, così come quelli per la cura della casa e della persona, sono aumentati del 3,4% rispetto all’anno scorso e del 2,8% rispetto al mese precedente.

Critica anche l’iniziativa del ministro Urso, il “carrello tricolore”, che per Gadda non ha fatto altro che aggiungere burocrazia senza portare alcun beneficio concreto alle famiglie. “Il carrello tricolore è stato solo un appesantimento burocratico per le imprese, e per le famiglie non è arrivata alcuna misura significativa”, ha aggiunto. Inoltre, ha ribadito come, già in passato, attraverso la campagna “Giorgia quanto ci costi”, Italia Viva avesse messo in evidenza l’inefficacia delle misure del governo nella lotta contro l’inflazione.

“Tra dazi di Trump e caro vita, far fronte alle spese è sempre più difficile per famiglie e imprese”, ha concluso Gadda, definendo il governo Meloni come una “iattura” per gli italiani.