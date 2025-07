I giovani di Cislago si prendono cura del paese con il progetto “Ci sto? Affare fatica”

Pennelli, guanti, buona volontà e tanta voglia di mettersi in gioco: a Cislago si è conclusa la prima settimana di “Ci sto? Affare fatica”, il progetto estivo promosso dal Comune che coinvolge ragazze e ragazzi in attività di cura e manutenzione del territorio.

Il primo gruppo di adolescenti, organizzato in squadre sotto la guida di educatori e volontari, si è dedicato con impegno e responsabilità ad una serie di interventi utili per la comunità. Tra le attività svolte, l’imbiancatura degli spazi interni dell’edificio ex IAL, la pulizia e la sistemazione dei giochi nel Parco Castelbarco, la manutenzione della fontana e alcuni interventi presso il Centro Anziani.

Un progetto pratico, ma anche educativo: non sono mancati momenti di formazione pensati per valorizzare l’esperienza e trasmettere ai ragazzi il significato del prendersi cura dei luoghi comuni. Il lavoro manuale è diventato così occasione di crescita, condivisione e cittadinanza attiva.

Fondamentale anche la collaborazione con le realtà del territorio. Il Comune ha voluto ringraziare calorosamente i volontari del Gruppo Alpini di Cislago, del Centro Anziani e della Protezione civile, che hanno affiancato i giovani offrendo tempo, competenze e sostegno.

(Foto pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Cislago)