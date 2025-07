Il cane Zorro fiuta la sicurezza: controlli con l’unità cinofila al mercato e in stazione a Luino

Non è passata inosservata la presenza dell’unità cinofila “Zorro” della Polizia Locale di Gallarate, intervenuta mercoledì a Luino per un servizio congiunto con la Polizia Locale della città sul Verbano. Il cane antidroga ha pattugliato le vie del mercato settimanale e presidiato la stazione ferroviaria della città, attirando l’attenzione di molti cittadini.

L’intervento rientra in una più ampia collaborazione tra i due comandi nell’ambito del progetto “Stazioni Sicure”, promosso dalla Prefettura di Varese. Il Comune di Luino ha infatti aderito all’iniziativa con l’obiettivo di aumentare i livelli di controllo e prevenzione nelle aree sensibili, in particolare la stazione ferroviaria e il capolinea del trasporto pubblico di piazza Marconi.

I controlli straordinari, che proseguiranno da agosto fino a fine anno, vedranno il coinvolgimento costante della Polizia Locale in azioni mirate a contrastare degrado e microcriminalità, in un’ottica di prevenzione e sicurezza urbana. Il supporto dell’unità cinofila di Gallarate rappresenta un elemento chiave in questo rafforzamento della vigilanza.

La presenza di Zorro, oltre a fungere da deterrente, ha suscitato curiosità e apprezzamento tra i cittadini, confermando l’efficacia della sinergia tra forze locali per una città più sicura.