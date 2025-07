Il parcheggio multipiano Sempione a Varese sarà aperto h24 ad agosto e settembre

Nei mesi di agosto e settembre il parcheggio multipiano Sempione a Varese sarà sempre fruibile con apertura h24. A darne notizia sono oggi AVT, che gestisce la struttura, e il Comune di Varese in una nota congiunta.

A partire da domani, venerdì primo agosto, e per tutti i giorni della settimana dei prossimi due mesi, il multipiano di via Sempione, a due passi dal centro, sarà a disposizione dei cittadini 24 ore al giorno alle medesime tariffe odierne: nella fascia notturna, dalle ore 20 alle 7, la tariffa massima applicabile per la sosta di 3 euro.

«La sperimentazione dell’estensione notturna nei prossimi due mesi estivi – dicono il sindaco di Varese Davide Galimberti e il presidente del Cda di Avt Luca Carignola – è pensata per consentire una migliore e più comoda accessibilità e vivibilità del centro cittadino. Il parcheggio Sempione è una struttura sempre più utilizzata e anche per questo vogliamo potenziarne ancora di più la sua utilità per la mobilità varesina».