Il sapore della tradizione: a Cocquio Trevisago la Festa Alpina il 2 e 3 agosto

Il Gruppo Alpini di Cocquio Trevisago, sezione di Varese, ha in programma due giornate all’insegna della convivialità, della cucina tipica e dello spirito alpino. L’edizione 2025 della tradizionale Festa Alpina si svolgerà nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 agosto, nello scenario verde del Parco Clivio Caldana, in via Broglio 8 a Cocquio Trevisago.

Sabato 2 agosto: lo stand gastronomico apre le danze

La festa inizierà sabato alle ore 19.00 con l’apertura dello stand gastronomico, che proporrà i grandi classici della cucina alpina e montanara. Tra i piatti più attesi:

Polenta con salsiccia e funghi

Spezzatino di asino e tante altre specialità gustose, preparate con la passione di sempre dai volontari del gruppo.

Domenica 3 agosto: cerimonia e grande pranzo

Il programma della domenica inizierà alle ore 10.00 con il ritrovo in Piazza del Noce di Caldana, per la cerimonia ufficiale con alzabandiera, sfilata dei gagliardetti e degli Alpini; a seguire Santa Messa al campo.

L’evento è aperto a tutti: famiglie, amici, curiosi e buongustai. Una bella occasione per sostenere le attività del Gruppo Alpini e trascorrere due giorni di comunità, memoria e allegria sotto le insegne del cappello con la penna nera.