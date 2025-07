Il tempo migliorerà: luglio finisce nel sole, rialzo delle temperaure

Notizia: a luglio (per quel che ne rimane) ci sarà il sole, e farà caldo. Sembra una presa in giro, ma a guardare il cielo in questi giorni non c’è troppo da scherzarci sopra. Giorni e notti “frizzanti” con le temperature abbassatesi di colpo. La voglia della copertina, le finestre socchiuse. Ma l’estate non è finita, almeno secondo il centro geofisico prealpino di Varese che prevede appunto un miglioramento.

LA SITUAZIONE

“Le correnti in quota ruotano e in giornata si dispongono dai settori settentrionali. I rovesci sulle nostre regioni andranno ad esaurirsi. In seguito sono attese giornate soleggiate e ventilate con basso rischio di precipitazioni fino alla fine del mese. Le temperature si alzeranno domani e torneranno a scendere mercoledì“

PREVISIONI

Lunedì: “Nuvolosità irregolare con possibilità di piovaschi e rovesci al mattino e nel pomeriggio tra Bergamasca, Bresciano e Mantovano. In serata via via asciutto ovunque. Prime schiarita a metà giornata a partire dal Verbano. Temperature in lieve calo.”

Martedì: “Soleggiato al mattino e ventilato da Nord con favonio in area pedemontana. Formazione di cumuli nel pomeriggio. Temperature massime in aumento“.

Mercoledì, “soleggiato tutto il giorno. Qualche cumulo nel pomeriggio. Asciutto. Temperature in lieve calo“. La tendenza per i giorni a venire: giovedì 31 luglio: soleggiato. Asciutto. Temperature senza variazioni. Venerdì 1 agosto: soleggiato. Formazione di cumuli nel pomeriggio e forse qualche rovescio in montagna in serata.