Istituto “E. Fermi” di Castellanza: “Complimenti alla Prima Linguistico Potenziato. Chi ben comincia è a metà dell’opera”

Sono ormai chiuse le porte delle aule e gli scrutini delle classi sono finalmente giunti al termine all’Istituto “Enrico Fermi” di Castellanza. Sono molti gli studenti che, durante quest’anno scolastico, si sono distinti nei tre corsi di studio, ma salta all’occhio la situazione di una classe in particolare: la 1^ Liceo Linguistico Potenziato. In questa sezione sono numerose le studentesse che hanno mostrato una grande predisposizione all’apprendimento per competenze, ottenendo ottimi risultati, a partire dai 10 in condotta ed educazione civica, che testimoniano la sempre viva e propositiva partecipazione al dialogo educativo.

«Diverse sono state le occasioni in cui le allieve hanno dimostrato di saper cogliere in modo profondo, maturo ed autentico la bellezza e la trasversalità dell’apprendimento sfruttando ogni sfaccettatura delle preziose occasioni offerte dalla scuola – raccontano dall’Istituto -. Sempre disponibili a rappresentare l’Istituto durante gli open day, soddisfatte della propria scuola, curiose e pronte ad approfondire ogni aspetto del proprio percorso di studio durante le gite culturali all’estero, la loro partecipazione si è dimostrata costruttiva per i progetti sul territorio. All’interno della classe l’inclusione, soprattutto nei confronti di una compagna straniera, è stata favorita da una studentessa che, volontariamente, si è proposta come interprete. Un’altra ragazza è sempre riuscita a coniugare la dedizione allo studio con la sua passione per il disegno, mettendo questa sua dote al servizio della classe».

Tutte hanno partecipato allo spettacolo teatrale in inglese “Mamma Mia”, alcune cantando, altre recitando o ballando. «Sono questi i nomi delle bravissime studentesse che inizieranno a settembre la 2^ Liceo Linguistico Potenziato: Ludovica C., Matilde G., Camilla K., Berfin T., Alice T., Elisa V., Greta L. e Carola P – si legge nella nota firmata dall’Istituto -. Greta e Carola si sono distinte anche nel progetto Doppio Diploma Italia-USA, guadagnandosi il riconoscimento “Honor Roll”. In particolare, Carola – come coronamento del suo en plein di 10 in pagella e del suo 100% in Doppio Diploma – ha pensato di concludere l’anno sostenendo l’esame di certificazione inglese Cambridge C1 ed è stata talmente brava da raggiungere addirittura il livello C2, un risultato eccezionale che la porta direttamente sulla cima dell’Olimpo del QCER (quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue) a soli 15 anni: un successo più unico che raro. In questa classe, in cui generalmente i 9 e i 10 sono all’ordine del giorno e la scuola è vissuta con serietà ma anche con passione, entusiasmo e solarità, non manca comunque il divertimento, lo spirito di gruppo e il sentirsi unite, a dimostrazione che rispetto reciproco ed amicizia sincera vanno a braccetto con il successo formativo e ottimi risultati didattici. Auguriamo una buona estate a queste ragazze e… ci vediamo in Seconda».