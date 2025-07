La riunione estiva dell’ippodromo Le Bettole di Varese piace. Sabato serata dedicata a Massimo Soldati

Le prime due giornate della riunione estiva alle Bettole sono riuscite a coinvolgere il pubblico, tornato numeroso all’ippodromo di Varese, nonostante la capienza ridotta a 2420 spettatori.

Le emozioni non sono mancate in pista e l’impresa dell’ultimo appuntamento, andato in scena lunedì 21 luglio, l’ha firmata una interessante puledra allenata da Bruno Grizzetti: l’italianissima Melody Maker, con Dario Vargiu in sella, ha vinto la sua prima corsa in carriera, centrando il Premio Massimo Guidi – Lions Club San Giorgio su Legnano, con un deciso assolo che ha assordato le avversarie. Ora, la figlia di Mount Everest, Melody Maker al primo successo in carriera e Pabble Beach potrebbe puntare al prestigioso Criterium varesino che si terrà il 2 agosto. (foto Giorgio Filimberti).

Sabato 26 luglio c’è però un’altra serata da non perdere, che, a partire dalle 20.25, presenterà al via 38 purosangue, in sei corse molto riuscite, alcune delle quali ricorderanno indimenticabili protagonisti del galoppo italiano, come l’allenatore Ildo Tellini.

Per la prima volta si disputerà il premio intitolato alla memoria di Massimo Soldati, proprietario varesino scomparso improvvisamente nell’estate dello scorso anno, lasciando un vuoto profondo non solo nel cuore degli ippici .