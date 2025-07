L’alpinismo raccontato a Castellanza attraverso il ciclo “Stile Alpino”, articolato in tre appuntamenti serali

Prenderà il via questa sera, mercoledì 2 luglio, nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza, il ciclo di proiezioni organizzate dal CAI della città ospite e focalizzate sul mondo dell’alpinismo. Si tratta di tre serate gratuite, inserite nel programma estivo “L’estate in città” del Comune, dedicate agli appassionati della montagna e a chi desidera conoscere, più approfonditamente, questa realtà.

L’iniziativa “Invito al Cinema – Estate 2025” propone il ciclo “Stile Alpino” articolato in tre appuntamenti serali che esploreranno diverse sfaccettature dell’alpinismo attraverso il linguaggio cinematografico. Il programma prende il via questa sera alle 21 con «Volti e Luoghi – Alpinisti italiani protagonisti», prosegue mercoledì 9 luglio con «Quota donne – Avanguardie Rosa» dedicato all’alpinismo femminile, per concludersi mercoledì 16 luglio con «Sfide – Il facile estremo».

Ogni serata rappresenta un viaggio nella storia e nell’evoluzione dell’alpinismo italiano, dalle figure pionieristiche delle sfide contemporanee, con particolare attenzione al contributo femminile in un ambiente tradizionalmente maschile. Le proiezioni sonno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

La Sezione CAI di Castellanza, fondata nel 1945, quest’anno compie gli 80 anni di attività e rappresenta un punto di riferimento per l’alpinismo e l’escursionismo nell’Altomilanese e nel basso Varesotto, promuovendo la cultura della montagna e la pratica sicura degli sport alpini.

Il Comune di Castellanza ha messo a disposizione un’ampia area di parcheggio in Piazza Visconte Cerini per facilitare la partecipazione del pubblico. Per informazione contattare gli organizzatori al seguente indirizzo mail: www.caicastellanza.it.