Lavori notturni: chiusure su A8, A52 e raccordo Fiera Milano

Sulla A8 Milano-Varese, sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sul Raccordo Fiera Milano (R37), saranno attive chiusure notturne dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 luglio, per lavori di rifacimento della segnaletica verticale. Sulla A8 sarà chiuso il ramo di immissione sul R37 per chi proviene da Milano e Varese. In alternativa si potrà percorrere la A52 verso Monza, uscire a Bollate Novate e rientrare dallo stesso svincolo. Sulla A52 chiuderà lo svincolo di Baranzate in entrambe le direzioni, con deviazione consigliata su Bollate Novate. Inoltre, sarà chiuso il ramo in entrata sul R52 da A51 verso Rho. Percorsi alternativi: A50 Tangenziale ovest con uscita e rientro a Fiera Milano est, seguendo le indicazioni per Baranzate o A8.