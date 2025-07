Musica, balli e cene tipiche: torna la Festa di Ferragosto a Bizzozero

Torna la Festa di Ferragosto di Bizzozero, lo storico rione di Varese: la 51ª edizione è in programma dal 2 al 17 agosto 2025 con un ricco calendario di eventi pensato per tutte le età.

Organizzata dall’Associazione Club Bizzozero, la manifestazione si svolge come da tradizione in largo Gajard a Varese, più precisamente nel parco retrostante il supermercato Carrefour e propone serate musicali, cene a tema e momenti di intrattenimento, sempre a ingresso libero.

La festa prende il via sabato 2 agosto alle 19 con la Serata Valtellinese: apertura del banco gastronomico e danze con l’orchestra Milly e una notte. In tarda serata spazio anche alla scuola di ballo Art Dance. Domenica 3 agosto prosegue la festa: dalle 18 alle 20 gara di ballo per pubblico e corsisti della dance art school e in serata l’orchestra FLU Band.

Il calendario prevede poi serate speciali come quella di lunedì 4 agosto con l’esibizione, a grande richiesta, dell’orchestra spettacolo Matteo Bensi, martedì 5 agosto invece Cena Tipica Lombarda, mentre in pista si balla con la Tikozzi band. Mercoledì 6 agosto con l’orchestra Beghini Show, new entry a Bizzozero. Giovedì 7 agosto la festa si tinge di rock italiano grazie alla cover band Da Zero a Liga dedicata a Ligabue, accompagnata da birra e hamburger. Venerdì 8 agosto si balla con Danilo Ponti e la sua orchestra, mentre sabato 9 agosto dopo cena sarà protagonista l’orchestra Nunzia Tulipano.

La seconda settimana si apre domenica 10 agosto con l’orchestra Stefano Siena. Lunedì 11 agosto spazio alla Serata Tirolese e alla musica con Marco Romanet e Barbara. Martedì 12 agosto il programma propone la Megamax 883 Tribute Band a Max Pezzali e agli 883, sempre accompagnati da birra e hamburger. Mercoledì 13 agosto arriva l’orchestra Massimo Della Bianca, mentre giovedì 14 agosto è la volta dell’orchestra spettacolo di Giuliano e i Baroni.

Il giorno di Ferragosto, venerdì 15, si svolge il tradizionale pranzo comunitario, seguito alla sera dai balli con il trio Romina. Sabato 16 agosto saliranno sul palco Barbara e Luca e domenica 17 agosto gran finale con il Trio Oro Puro, per l’ultima serata di balli e alle 22 l’estrazione dei premi della lotteria.

Tutti i giorni della festa saranno attivi il banco gastronomico a pranzo e a cena e la pista da ballo, che aprirà ogni sera alle 21.

L’ingresso alla Festa di Ferragosto è libero. Per aggiornamenti e dettagli sul programma è possibile consultare la pagina Facebook dell’Associazione Club Bizzozero.