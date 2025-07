Nuova avventura per il varesino Luciano Vulcano: è assistente allenatore al Sunderland

Il Sunderland ha annunciato l’ingresso del varesino Luciano Vulcano nel suo staff tecnico come assistente allenatore del tecnico francese Regis Le Bris. Dopo anni di esperienza al fianco di Stefano Pioli, terminata in Arabia all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, Vulcano ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale con il club inglese, portando con sé una solida preparazione e un bagaglio di esperienze che arricchiranno senza dubbio il progetto del Sunderland.

Vulcano, che nel 2022 è stato il migliore al corso allenatori della Figc (leggi qui), riparte quindi con una nuova esperienza all’estero. Una sfida importante con una squadra neopromossa ma che per blasone e pubblico ha tutte le potenzialità per ben figurare in Premier League. Il passaggio al calcio inglese è una grande opportunità per l’allenatore varesino di mettere in pratica le sue competenze.