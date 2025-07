Nuove regole sui liquidi in aereo a Malpensa, ma solo al Terminal 1: discussioni e bottiglie abbandonate al Terminal 2

Centinaia di bottiglie ammassate nei contenitori dei controlli di sicurezza al Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa. È l’immagine che chiunque può notare negli ultimi giorni allo scalo milanese e che racconta di un equivoco diffuso: molti viaggiatori hanno creduto che la nuova regola che consente di portare liquidi senza limiti nei bagagli a mano valesse per tutto lo scalo milanese, ma in realtà riguarda solo il Terminal 1.

Dal 28 luglio, a Malpensa e Linate è entrata in vigore una novità importante per chi vola: grazie ai nuovi macchinari per il controllo dei bagagli a mano, al Terminal 1 di Malpensa e all’aeroporto di Linate non ci sono più restrizioni sui liquidi. In quelle aree i passeggeri possono imbarcare bottiglie e cosmetici senza doversi preoccupare dei vecchi limiti da 100 ml.

Il Terminal 2 di Malpensa, però, non è ancora equipaggiato con la nuova tecnologia e continua ad applicare le regole tradizionali. Molti viaggiatori, non informati della distinzione, si sono presentati ai controlli con bottiglie d’acqua e bibite, convinti che la novità valesse per tutti. E va ricordato che il T2 è un terminal con grande traffico, essendo la base di Easyjet, con moltissimi voli in partenza soprattutto nelle prime ore del mattino (Malpensa è una base Easyjet importante: da qui partono diversi aerei che poi “ruotano” su altre tratte durante il giorno, fino al rientro serale).

Le bottiglie accumulate ai controlli

La conseguenza si è vista subito: all’ingresso dei controlli di sicurezza del Terminal 2 si sono formate pile di bottiglie abbandonate, costringendo il personale a gestire smaltimento e confusione, compreso qualche “attrito” con chi era convintissimo di avere ragione. «In tanti arrivano convinti di poter passare con le bottiglie piene – spiegano dagli addetti ai controlli – e restano sorpresi quando scoprono che qui le regole non sono cambiate, salvo che per il fast track».

La novità a Linate e al Terminal 1

La misura (vedi qui) rientra in un programma europeo che prevede, entro il 2026, l’eliminazione dei limiti sui liquidi in tutti gli aeroporti. A Malpensa la nuova tecnologia è già operativa al Terminal 1, che gestisce la maggior parte dei voli intercontinentali e di linea. Il Terminal 2, dedicato prevalentemente ai voli low cost, dovrà ancora attendere.