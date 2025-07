“Pani e tulipani” festeggia 25 anni: proiezione all’aperto al Maga di Gallarate

Al museo Maga di Gallarate il cinema all’aperto porta questa settimana “Pane e tulipani”, celebrando i 25 anni della commedia romantica di Silvio Soldini che ha conquistato il cuore del pubblico.

L’appuntamento è per sabato 2 agosto, alle 21, all’arena esterna del museo: presenta Alessandro Castiglioni, vicedirettore del Maga.

In caso di maltempo, la proiezione si terrà in Sala Arazzi Ottavio Missoni.

Quest’anno il cinema all’aperto propone tre serate, tre capolavori, tre anniversari da celebrare insieme. “Pane e tulipani” è l’ultimo titolo proposto dopo “Cenerentola”, il classico Disney che compie ben 75 anni, e “Profondo Rosso” di Dario Argento, 50 anni.

La rassegna è promossa da Comune di Gallarate – assessorato alle Attività formative e Pro Loco Gallarate.