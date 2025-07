Petizione sulle rotte di Malpensa, nel Novarese prosegue la mobilitazione

Il Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia per l’aeroporto di Malpensa sta proseguendo nella raccolta firme per la riammissione degli enti locali piemontesi nelle Commissioni Aeroportuali e per la ridefinizione delle rotte di decollo che interessano i Comuni dell’Ovest Ticino.

La petizione, avviata nel dicembre 2024, mira a garantire una rappresentanza equa dei territori piemontesi nelle decisioni relative alle rotte aeree, sottolineando l’importanza di minimizzare l’impatto ambientale e acustico sulle comunità locali. Inoltre i promotori sottolineano che i dati pubblicati da Arpa Piemonte indicano un aumento del rumore medio in tre centraline su quattro nei Comuni di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino, evidenziando la necessità di una revisione delle rotte di decollo.

«Nelle date di sabato 12 e 26 luglio 2025 saremo presenti presso il mercato comunale del Comune di Varallo Pombia in Piazza Risorgimento, dalle ore 8.30 fino alle 12.30. Alla raccolta firme possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni, ovunque residenti, in possesso di documento di identità o patente di guida validi. Ricordiamo come sia fondamentale partecipare a tale iniziativa, a supporto delle azioni degli enti locali piemontesi, a tutela e salvaguardia del diritto alla salute e della sicurezza della cittadinanza».