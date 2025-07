Porta e difesa: la Varesina punta sui giovani

Il conto alla rovescia è già iniziato in casa Varesina: giovedì 24 luglio il primo allenamento darà il via alla stagione 2025-2026. Gli uomini mercato delle fenici sono al lavoro per consegnare a mister Marco Spilli la rosa quasi al completo.

E nelle ultime ore sono stati diversi gli ingaggi avvenuti, che hanno riguardato in particolare i ruoli di portieri e difensori.

I due estremi difensori che proteggeranno i pali rossoblù saranno Cristian Lorenzi e Leonardo Bovi. Lorenzi arriva dall’esperienza al Carpi, dove in due anni ha vinto il campionato di Serie D ed esordito nei professionisti, anche se solo con una presenza effettiva; Bovi invece ha giocato nella Primavera del Como.

Il nome più intrigante è quello del difensore centrale olandese Seb Loeffen. Classe 2004 – quindi non più in quota under – dopo aver fatto esperienza nella Primavera del Sassuolo è tornato in patria per vestire la maglia dell’Excelsior accumulando esperienza nella seconda serie dei Paesi Bassi.

Un altro centrale sarà il classe 2006 Alessio Chiesa, proveniente dall’Inter ma anche lui nella Primavera del Como la passata stagione.

E dalla Primavera 2 arriva anche Riccardo Ornaghi, classe 2007 che ha giocato nel Renate. Sia Ornaghi – dall’Atalanta -, sia Chiesa sono stati presi a titolo definitivo dal club rossoblù e sono investimenti per il futuro della società.

E dopo i tanti giovani ora si dovrà pensare a mettere a segno i colpi decisivi. La fiducia di Davide Pirola in difesa, il ritorno di Roberto Grieco in regia, Sindrit Guri confermato in attacco e la potenza di Dennis Costantino in attacco, mancano gli ultimi innesti mirati per completare la rosa e iniziare così il lavoro sul campo.