Regione Lombardia investe 250.000 euro per l’internazionalizzazione degli ITS lombardi

«Grazie a una mia proposta durante l’assestamento di bilancio, e in accordo con l’assessore regionale Simona Tironi, Regione Lombardia ha previsto uno stanziamento di 250.000 euro per sostenere l’espansione internazionale delle Fondazioni ITS Academy lombarde. Si tratta di un investimento concreto destinato alla creazione di strutture e laboratori in sedi estere, nei Paesi coinvolti dal Piano Mattei, in linea con quanto stabilito dal DM 6204/2025 del Ministero dell’Istruzione», afferma il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Licata.

Gli ITS (Istituti Tecnologici Superiori) sono scuole di eccellenza, con alta specializzazione tecnologica post-diploma, che offrono percorsi biennali o triennali fortemente orientati al mondo del lavoro. Tali istituti vantano un tasso di occupazione superiore all’80% a distanza di un anno dal conseguimento del diploma.

«Con questo intervento – prosegue Licata – rafforziamo la presenza internazionale dei nostri ITS, con l’obiettivo di attrarre capitale umano, formare competenze strategiche e rispondere al fabbisogno delle nostre imprese. Questo è un passo fondamentale per potenziare la proiezione internazionale del sistema formativo lombardo.»

Lo stanziamento regionale si inserisce nell’ambito dell’articolo 8 quater della Legge Regionale 19/2007, che promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa tecnica superiore, incentivando accordi istituzionali e la partecipazione a progetti transnazionali.

«Regione Lombardia – conclude Licata – dimostra di credere nell’alta formazione tecnica come leva fondamentale per la competitività del territorio. Investire negli ITS significa investire nella crescita professionale dei giovani e nella produttività del nostro sistema economico.»