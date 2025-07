Rovera vola in Brasile: a Interlagos per difendere il secondo posto nel Mondiale Endurance

Dopo i recenti impegni a Spa e Imola, Alessio Rovera torna in pista nel Campionato del Mondo FIA WEC. Il pilota varesino, ufficiale Ferrari, sarà protagonista nel fine settimana del 13 luglio alla 6 Ore di San Paolo, quinta tappa del FIA World Endurance Championship, in programma sul circuito di Interlagos, in Brasile.

Rovera guiderà la Ferrari 296 LMGT3 numero 21 del team Vista AF Corse, in equipaggio con il francese François Heriau e lo statunitense Simon Mann. Il trio si presenta in Sud America forte di una prima metà di stagione di altissimo livello, culminata con la vittoria alla 6 Ore di Spa-Francorchamps e il terzo posto alla 24 Ore di Le Mans. Risultati che valgono l’attuale seconda posizione nella classifica di categoria LMGT3, a soli 5 punti dal vertice.

Per Rovera si tratta di un ritorno sul tracciato brasiliano dopo l’esordio dello scorso anno, concluso con un sesto posto. «Ho dei bei ricordi di Interlagos – ha dichiarato il pilota –. È una pista molto tecnica, vecchio stile, con numerosi saliscendi. Il layout è semplice, ma proprio per questo sa essere particolarmente sfidante. Un tracciato che mi piace».

La Ferrari 296 LMGT3 ha dimostrato finora di adattarsi bene a piste come quella di San Paolo, e l’asfalto rinnovato potrebbe favorire il lavoro del team. Tuttavia, il successo ottenuto a Spa impone un handicap di 30 kg in più sulla vettura, come previsto dal regolamento per il Balance of Performance.

«Non sarà un dettaglio marginale – aggiunge Rovera –. Il peso extra si farà sentire, ma siamo consapevoli dell’importanza di continuare a fare punti. Siamo pienamente in corsa per il titolo e questo ci motiva ulteriormente. Dobbiamo evitare errori e restare concentrati: sarà fondamentale».

L’obiettivo per il weekend brasiliano è dunque chiaro: consolidare la posizione in classifica e continuare a lottare per il campionato mondiale. Con quattro gare ancora in calendario, ogni punto può rivelarsi decisivo.