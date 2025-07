Sabato sera alle Bettole con sei corse: l’incognita meteo sui pronostici

Terzo appuntamento con il galoppo, sabato 26 luglio, all’ippodromo delle Bettole dove sono in programma sei corse a partire dalle 20,25 con un totale di 38 binomi impegnati e con alcune dediche speciali come il premio intitolato a Ildo Tellini e quello alla memoria di Massimo Soldati.

A Soldati, proprietario varesino scomparso improvvisamente nell’estate del 2024, è intitolata la corsa con la maggiore dotazione della serata, la quinta, una handicap per cavalli di 3 anni e oltre sui 1.600 metri della pista in erba. Qui Gridodilibertà, allievo di Grizzetti affidato a Dario Vargiu, ha le stimmate del favorito ma anche un peso ampiamente superiore ai concorrenti. In questa corsa, come nelle altre, aleggia l’incognita del meteo e del terreno che potrebbe presentarsi pesante, cambiando le carte in tavola.

I due sottoclou sono posizionati alla seconda e alla quarta corsa, il Premio Bettole by Night per velocisti e il già citato Premio Ildo Tellini che, al contrario, prevede ben 2.700 metri di gara.

Solo sei i cavalli del “By Night” e anche qui c’è un favorito – Flying Horse con Sergio Urru – costretto però a un peso molto alto; attenzione quindi a Via Caracciolo (con Valeria Toccolini) che ha già prevalso sul rivale.

Nel “Tellini”, anche questo handicap su sabbia, sono in cinque a contendersi il trono con Fleant (Dario Vargiu) favorito, Azonto (Mario Sanna) antagonista e il leggero Force of Dragon (Andrea Deias) possibile sorpresa.

Le altre corse sono nell’ordine le due maiden “Mauro Fossati” e “Ambrogio e Luigi Taborelli” (1a e 3a corsa), una con otto soggetti impegnati sui 1950 metri in sabbia (1a corsa), l’altra con cinque “velocisti” per un confronto di 1.000 metri; chiusura con il Premio Zanasca (6a corsa) che vede in sella gli amatori sulla distanza dei 1.500 metri.