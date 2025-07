Sesto posto europeo per Filippo Cappelletti

Filippo Cappelletti e Francesca Mentasti hanno ben figurato agli Europei Under 23 di atletica leggera a Bergen, confermando le loro qualità e il loro impegno sui palcoscenici internazionali. Per Francesca Mentasti, varesina allenata da Silvano Danzi, questo esordio continentale ha rappresentato un ritorno di grande valore, essendo la sua prima apparizione continentale dopo aver affrontato cinque operazioni al collo, che l’hanno costretta a lungo lontano dalle piste. Nonostante le difficoltà, Francesca ha dimostrato grande forza e determinazione. Anche l’arsaghese Cappelletti arrivava da un periodo di infortuni e questo dà ancora più valore all’ottimo sesto posto conquistato nella finale dei 200 metri.

CAPPELLETTI SESTO NEI 200

Filippo Cappelletti, originario di Arsago Seprio e tesserato per l’OSA Saronno, ha conquistato un prestigioso sesto posto nella finale dei 200 metri. Lo sprinter ha fermato il cronometro a 20.85 (con vento a -0.7, suo secondo tempo in carriera), a soli 9 centesimi dal bronzo e a 21 centesimi dall’oro, segno di una forma fisica e mentale ritrovata dopo le difficoltà legate agli infortuni nelle stagioni precedenti. Rimarrà un po’ di delusione per aver lottato per le medaglie senza riuscire a raggiungerle, ma questo servirà da stimolo per i prossimi impegni. Cappelletti sarà impegnato domenica nella staffetta 4×100, un’altra possibilità per puntare a una medaglia.

3000 SIEPI PER MENTASTI

Nel mezzofondo era invece impegnata Francesca Mentasti, varesina allenata da Silvano Danzi, che ha partecipato con determinazione alle qualificazioni dei 3000 metri siepi. Concludendo la sua gara in 12ª posizione, Mentasti ha fermato il cronometro su un tempo di 10:20.06, ottenendo un risultato che, pur non permettendo l’accesso alla finale, ha dimostrato la sua costante crescita e impegno nel panorama internazionale. Per lei era l’esordio in campo continentale dopo le cinque operazioni al collo. Un primo traguardo raggiunto con grande mentalità che siamo sicuri sarà solo un primo passo su questi palcoscenici.