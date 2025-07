Tre arresti a Lugano per una rapina in pieno centro: vittima un 81enne

Tre uomini di origine algerina, residenti in Francia, sono stati arrestati lo scorso 13 luglio con l’accusa di rapina a Lugano. È avvenuto poco dopo le 21.30 in Piazza Bernardino Luini, dove i sospetti hanno sottratto con la forza un orologio a un uomo di 81 anni. La rapina si è conclusa con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno arrestato i malviventi grazie alla loro rapida reattività e alla collaborazione tra le varie forze di polizia. La refurtiva è stata recuperata e l’inchiesta è in corso sotto la guida della Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.

Rapina a Lugano: il colpo in piazza Bernardino Luini

L’incidente si è verificato nel cuore di Lugano, dove l’81enne è stato aggredito dai rapinatori poco dopo le 21.30. La rapina ha visto l’intervento immediato della polizia, che ha messo in atto un’efficace operazione di cattura.

L’arresto dei tre sospetti

Gli arrestati, tre uomini di età compresa tra i 36 e i 46 anni, sono stati intercettati dalla Polizia cantonale grazie alla cooperazione tra diverse forze dell’ordine, tra cui la Polizia Città di Lugano e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

La refurtiva restituita e l’inchiesta in corso

La refurtiva, un orologio di valore, è stata recuperata dalle forze dell’ordine. I sospetti sono accusati di rapina e di violazione della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. L’inchiesta prosegue sotto la supervisione della Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.