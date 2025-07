Tre operai morti per il crollo di un montacarichi a Napoli

A Napoli dalle ore 09:40 intervento vigili del fuoco in via San Giacomo dei Capri, zona Vomero, per un incidente ad un montacarichi durante lavori di ristrutturazione in un edificio di 6 piani. Tragico il bilancio con 3 operai deceduti.

In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area e accertamento delle cause.

Il tema degli infortuni sul lavoro è al centro delle recriminazioni sindacali che sottolineano l’elevato numero di vittime.