Un Orso per il Varese: a centrocampo arriva De Ponti

Continua a muoversi sul mercato il Varese Football Club che lunedì 28 luglio inizierà la stagione con il raduno e i primi allenamenti. Intanto il direttore sportivo Alessio Battaglino prosegue nel lavoro per completare la squadra da consegnare a mister Andrea Ciceri e al suo staff.

E per la mediana arriverà il centrocampista classe 2005 Orso Maria De Ponti (foto Facebook –US Fiorenzuola 1922). Cresciuto nelle giovanili dell’Alessandria, con la quale ha anche esordito in Serie C nella stagione 2023-2024 (contro la Pro Patria), lo scorso anno era al Fiorenzuola dove ha giocato 31 gare (con 1 gol), anche sotto la guida di mister Ciceri, che lo ha voluto portare con sé a Varese.

Un’altra trattativa già conclusa è quella con il terzino sinistro Filippo Donarini. Classe 2005, arriva dal Codogno dove è stato protagonista nel campionato di Eccellenza. Scuola Cremonese, in passato ha avuto esperienze in Serie D con il Desenzano – una manciata di presenze nella stagione nella prima parte della stagione 2023-2024 conclusa poi nella Offanenghese, sempre in Eccellenza.

Per l’attacco, in attesa ancora di vedere districati i nodi di Niccolò Romero e Matteo Barzotti, ci sono stati contatti con Pietro Cogliati. Mancino d’attacco classe 1992, è un altro dei protagonisti della vittoria del campionato del Sangiuliano di Battaglino e Ciceri. In quella stagione mise a segno 18 gol e poi nella successiva, in Serie C, ne fece 6. Nell’ultima stagione è stato alla Pro Palazzolo dove però ha avuto un ruolo marginale. È una trattativa non semplice che potrebbe non risolversi subito, ma sulla quale punta forte la dirigenza biancorossa.

Come avvenuto nelle passate due settimane, la società comunicherà nei prossimi giorni – probabilmente venerdì, quali sono stati gli ultimi accordi conclusi.