Una nuova RSA per Vanzaghello: al via la collaborazione tra Comune e Università Liuc di Castellanza

Vanzaghello ha avviato ufficialmente il percorso per la realizzazione di una nuova RSA in via Ragazzi del ’99. Si tratta di uno dei punti più importanti del programma amministrativo 2024-2029 e oggi inizia a prendere forma concreta. Il primo passo è quindi l’accordo, in fase di finalizzazione, con l’Osservatorio Settoriale sulle RSA della Liuc Business School, partner tecnico dell’Amministrazione per lo studio di fattibilità del progetto.

Come ha precisato in questi giorni il sindaco Arconte Gatti il contributo dell’università sarà «fondamentale nella progettazione di una struttura moderna, funzionale e in grado di rispondere in modo puntuale ai bisogni della popolazione anziana di Vanzaghello e del territorio circostante».

Il progetto è stato avviato con la delibera di Giunta n.4 del 16 gennaio 2024, e da allora si sta lavorando con costanza, anche grazie al confronto con operatori e specialisti del settore sociosanitario. «È un progetto ambizioso, ma necessario – afferma il primo cittadino –. Una nuova RSA è una risposta concreta e qualificata alle esigenze della nostra comunità. Ringrazio la Liuc per aver messo a disposizione competenze preziose per lo sviluppo di un’infrastruttura che guarda al futuro. Un passaggio importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche culturale: significa costruire una rete di saperi e relazioni a vantaggio del territorio».

Il percorso è ancora lungo ha sottolineato il sindaco «Ma con questo primo passo si entra a tutti gli effetti in una nuova fase progettuale, che mira a garantire un servizio essenziale per la qualità della vita nel paese. L’obiettivo è arrivare a un progetto condiviso, sostenibile e integrato, capace di offrire risposte concrete in un settore, quello dell’assistenza agli anziani, che sarà sempre più centrale nei prossimi anni».