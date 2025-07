Varese, un’“astronave” per i bambini del Del Ponte: raccolta fondi per il simulatore RM

Un simulatore a forma di astronave per aiutare i bambini a superare la paura della risonanza magnetica. È l’innovativo progetto promosso dalla Fondazione Ponte del Sorriso per l’Ospedale Del Ponte di Varese, che lancia un appello per raccogliere 50mila euro necessari alla realizzazione.

Un percorso che evita l’anestesia

La risonanza magnetica pediatrica, infatti, viene spesso eseguita in anestesia totale perché richiede ai piccoli pazienti di restare immobili per diversi minuti in un ambiente rumoroso e chiuso. Con il nuovo percorso, invece, i bambini potranno provare l’esperienza prima dell’esame attraverso un simulatore identico alla vera macchina: una sorta di “astronave” in cui saranno ricreati suoni e sensazioni del tunnel, trasformandoli in un gioco.

Il primo simulatore in Italia

Sarà il primo progetto del genere in Italia. L’intera ambientazione della nuova RM dell’Ospedale Del Ponte sarà a tema spaziale, con colori, luci e video pensati per distrarre e rassicurare i piccoli pazienti durante l’esame.

«Ridurre la necessità di anestesia – spiegano dalla Fondazione – significa meno rischi per i bambini e tempi più rapidi per la diagnosi, oltre a un’esperienza meno traumatica per le famiglie».

Come sostenere la raccolta fondi

Per realizzare il simulatore e l’allestimento servono 50mila euro. Chi vuole contribuire può farlo tramite la piattaforma Sostieni Il Ponte del Sorriso oppure con bonifico bancario (IBAN IT23 H 05034 10800 000000021266, causale “simulatore RM”).

Per informazioni è possibile contattare la Fondazione al numero 0332 286946.