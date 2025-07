Versi e stelle cadenti a Villa Toeplitz per la Notte dei Poeti di Varese

Domenica 10 agosto torna l’attesa serata ideata da Dino Azzalin: tra omaggi a Sergio Endrigo, letture collettive, soprano lirico e danza del fuoco. Letture poetiche, performance musicali, danza del fuoco e osservazione delle stelle si intrecciano in una serata all’aperto pensata per emozionare e far riflettere