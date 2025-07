Via Palestro, i vigili del fuoco di Milano ricordano le vittime della strage mafiosa

Milano si prepara a commemorare domenica 27 luglio le vittime della strage mafiosa di via Palestro, a 32 anni da quella tragica sera del 1993 in cui un’autobomba causò la morte di cinque persone: i Vigili del Fuoco Carlo La Catena, Stefano Picerno e Sergio Pasotto, il Vigile Urbano Alessandro Ferrari e il cittadino marocchino Driss Moussafir.

Alle ore 10.00, davanti al Padiglione di Arte Contemporanea (PAC), si terrà la cerimonia istituzionale organizzata dal Comune di Milano, alla presenza delle autorità civili e militari.

Come da tradizione consolidata dal 1994, i vigili del fuoco di Milano organizzeranno due momenti di commemorazione.

Il primo appuntamento è fissato per le 20.45 con una Messa in suffragio presso il Distaccamento cittadino di via Benedetto Marcello, da dove quella sera partì l’autopompa diretta in via Palestro, giunta pochi minuti prima dell’esplosione.

Il secondo momento avrà luogo a partire dalle 22.15 di nuovo davanti al PAC, dove si alterneranno ricordi e testimonianze da parte di colleghi, amici e rappresentanti del giornalismo e della società civile. Parteciperanno, tra gli altri, esponenti della Fondazione “Antonino Caponnetto”, di Libera Milano e del Coordinamento Scuole Milanesi per la Legalità.

La commemorazione si concluderà alle 23.14, l’ora esatta in cui Cosa Nostra portò a termine l’attentato terroristico.