“Volo di luci sul lago”, il Ferragosto Lavenese accende la città per quattro giorni

Torna con la sua 62esima edizione una delle manifestazioni più attese dell’estate sul Lago Maggiore. Il Ferragosto Lavenese, organizzato dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello e con il supporto dell’associazione commercianti, che fa da ponte tra istituzioni e realtà locali, animerà la città per quattro giorni – dal 13 al 16 agosto – con un programma ricco di appuntamenti per tutte le età.

Il titolo scelto per l’edizione 2025 del Ferragosto Lavenese è un chiaro richiamo all’identità del territorio: «Abbiamo voluto intitolarla Volo di luci sul lago per riprendere i Mondiali di deltaplano e tutta la serie di eventi legati al volo che quest’anno hanno reso protagonista il nostro comune», ha spiegato Mattia Gervasini, vicepresidente della Pro Loco Laveno Mombello Cerro.

Sulla stessa linea anche l’assessora allo sport, turismo e terzo settore, Barbara Sonzogni, che ha sottolineato il valore della manifestazione come momento di sinergia locale:

«Un’occasione molto importante per consolidare le nostre collaborazioni con le associazioni presenti sul territorio e conseguire risultati positivi».

Una delle novità di quest’anno è il ritorno della sfilata delle barche illuminate, organizzata in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano, che dopo un periodo di assenza farà nuovamente parte dei festeggiamenti della sera di Ferragosto, regalando uno spettacolo suggestivo nel golfo lavenese.

Il programma giorno per giorno del Ferragosto Lavenese

Si parte mercoledì 13 agosto con una serata all’insegna del cabaret in piazza Matteotti: sul palco saliranno Mauro Villata, direttamente da “Colorado”, e a seguire Beppe Braida, uno dei comici storici di “Zelig”.

Giovedì 14 agosto l’appuntamento si sposta sull’acqua: la musica si fa galleggiante con un concerto sulla chiatta ormeggiata in mezzo al lago. Protagonista sarà la band “MDF – Omaggio ai cantautori italiani”, che proporrà un viaggio tra le più belle canzoni della tradizione musicale italiana.

Il clou sarà come sempre venerdì 15 agosto, giornata dedicata alla tradizione e al grande spettacolo. Alle 20.30 prenderà il via la processione delle barche, organizzata in collaborazione con l’associazione Vele d’epoca Verbano: i natanti solcheranno le acque del golfo fino a raggiungere il lungolago, dove riceveranno la benedizione del parroco don Adriano Bertocchi. Poi, intorno alle 22.30, occhi puntati verso il cielo per lo show pirotecnico “Volo di luci sul lago”, uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione. La serata continuerà con i balli latino-americani in piazza Matteotti, accompagnati dal dj SirMax.

In caso di maltempo i fuochi saranno posticipati a domenica 17 agosto.

Il gran finale sabato 16 agosto sarà distribuito in più luoghi della città: dalle 19 in piazza Caduti del Lavoro con il dj Silvio Biasio, alle 21 a Villa Fumagalli con il jazz del Fluid Trio, per concludere alle 22 con un dj set sulla spiaggia di Cerro, realizzato in collaborazione con il Consiglio comunale dei Giovani.

Non mancheranno i sapori locali: ogni sera sarà attivo lo stand gastronomico della Pro Loco in piazza Caduti del Lavoro, e spazio anche per i più piccoli, con animazioni e laboratori curati da Pink Lella dell’associazione Anemone.

Corse straordinarie per incentivare l’uso di mezzi pubblici

L’attenzione all’ambiente resta uno dei punti fermi dell’organizzazione del Ferragosto Lavenese, che anche per l’edizione 2025 punta a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere la manifestazione.

«Anche per l’edizione 2025 del Ferragosto Lavenese sarà possibile arrivare in treno, grazie a quattro corse straordinarie Trenord tra Varese Nord e Laveno Mombello Lago, in aggiunta ai treni già previsti da orario», ha sottolineato Marino Marella, presidente della Pro Loco Laveno Mombello Cerro.

Due corse speciali partiranno da Varese dopo le ore 20 in direzione Laveno, per consentire al pubblico di raggiungere comodamente il centro della festa. Le altre due, invece, partiranno da Laveno dopo le 23.30, offrendo un’opportunità di rientro in sicurezza a chi vorrà assistere agli eventi serali, come il tradizionale spettacolo pirotecnico.

I treni effettueranno fermata nelle stazioni di Varese Casbeno, Morosolo Casciago, Barasso-Comerio, Gavirate, Cocquio-Trevisago, Gemonio e Cittiglio.

Gli orari dettagliati e tutte le informazioni utili per viaggiare a bordo dei treni straordinari saranno consultabili sul sito trenord.it e tramite l’app ufficiale Trenord.

Tra gli interventi anche Elisa Cosentino, segretaria di AVEV; Fabio Bardelli, vicesindaco di Laveno Mombello; Paolo Dettoni, presidente di ASCOM.

È possibile consultare l’intero programma dell’iniziativa sui canali social della Pro Loco di Laveno Mombello Cerro.