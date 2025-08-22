67enne accoltella il figlio della compagna a Gallarate: arrestato per tentato omicidio

Serata di violenza a Crenna, quartiere di Gallarate, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 67enne italiano con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, mercoledì sera, ha aggredito con un coltello il figlio della compagna, un 38enne di origini moldave.

La lite degenerata nel cortile del cascinale

La chiamata al 112 è arrivata intorno alla tarda serata, quando diversi cittadini hanno segnalato una lite furibonda in corso nel cortile di un cascinale. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri, supportate anche da una volante del Commissariato di Polizia.

Al loro arrivo, i militari si sono trovati davanti a una scena drammatica: il 38enne era seduto a terra, sanguinante al torace e in attesa di soccorsi, mentre il 67enne presentava una mano insanguinata.

Sei coltellate e un intervento chirurgico

Le prime indagini hanno accertato che la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, aggravati dallo stato di ebbrezza del più giovane. La discussione è presto degenerata fino al gesto estremo: il 67enne ha impugnato un coltello dalla lama di 14 centimetri e ha colpito il figliastro con sei fendenti al torace.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Resta ricoverato in prognosi riservata.

L’arresto e i precedenti

Il coltello utilizzato è stato recuperato e posto sotto sequestro. L’uomo, che ha già alle spalle alcuni precedenti penali, è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Busto Arsizio. È ora a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, che coordina le indagini.