A Busto Arsizio proseguono i lavori del teleriscaldamento
Avanzano le opere di AGESP Energia: lavori su via Vicinale Piombina fino al 31 ottobre per completare il terzo lotto e collegare la rete al termovalorizzatore di Neutalia
Proseguono le opere di sviluppo del teleriscaldamento di AGESP Energia a beneficio della comunità locale di Busto Arsizio.
Completato nei giorni scorsi l’intervento in prossimità della rotatoria davanti al centro intermodale Malpensa, le lavorazioni si sono spostate su via Vicinale Piombina che, da lunedì 4 agosto e sino al 31 ottobre, al fine di consentire una corretta esecuzione delle opere, sarà interdetta alla circolazione veicolare nel tratto da via Tagliamento fino alla rotatoria di accesso al centro intermodale Malpensa.
Particolare attenzione è stata posta sul traffico pesante, che non potrà accedere a via Vicinale Piombina nella sua interezza. Come da normativa, è stata apposta la segnaletica di divieto di transito e quella che indica la viabilità alternativa: il traffico pesante diretto alla zona industriale sarà deviato verso il percorso via Deledda, via Magenta, via Acerbi, via Poma, via Liguria, via Novara, via dell’Industria.
L’obiettivo finale del terzo e ultimo lotto del progetto, come noto, è collegare la rete al termovalorizzatore di Neutalia per utilizzarne i cascami termici quale sorgente principale del servizio. L’investimento sul territorio, per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro, è sostenuto dai fondi assegnati dal Decreto energia espressamente rivolto all’abbattimento delle emissioni inquinanti.
