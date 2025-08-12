A Castellanza sei settimane di contributi alle famiglie con figli che frequentano i centri estivi

Contributo da 30 euro settimanali a figlio a Castellanza per le famiglie con bambini e ragazzi che frequentano i centri estivi territoriali. L’iniziativa «rappresenta una risposta diretta alle esigenze dei nuclei familiari – sottolinea l’amministrazione comunale -, che devono conciliare gli impegni lavorativi con la cura dei figli durante la pausa scolastica».

La possibilità di rimborso è prevista per sei settimane consecutive, comprendendo il periodo dal 7 luglio all’11 settembre, ed è per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni compiuti, nati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2021. «Il contributo – spiega l’amministrazione -, pur mantenendo il carattere straordinario e la clausola di assegnazione fino ad esaurimento fondi, rappresenta un aiuto concreto per contenere i costi delle attività estive che spesso gravano pesantemente sui bilanci familiari».

L’accesso al beneficio richiede la residenza a Castellanza e la frequenza au centri estivi del territorio, con l’esclusione degli oratori estivi che già beneficiano di un contributo diretto dall’amministrazione alle parrocchie. Le famiglie interessate dovranno anticipare l’intera retta settimanale alla struttura prescelta e successivamente presentare la documentazione per ottenere il rimborso parziale, che sarà liquidato entro il 31 ottobre. Le domande, reperibili sul sito istituzionale del comune, dovranno pervenire entro il 30 settembre via email al protocollo comunale oppure attraverso consegna diretta negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo. L’assegnazione seguirà rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

