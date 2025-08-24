A52 Tangenziale Nord di Milano: chiusure notturne per manutenzione

Sulla A52 Tangenziale Nord di Milano sono in programma chiusure notturne per consentire le attività di ispezione e manutenzione della galleria Baranzate. I provvedimenti riguarderanno due diverse notti. Dalle ore 21 di mercoledì 27 alle 5 di giovedì 28 agosto sarà chiusa l’uscita di Bollate Novate per chi proviene da Rho. In alternativa, gli automobilisti potranno utilizzare gli svincoli di Baranzate o Bollate Cormano. (foto di repertorio)

La seconda chiusura scatterà dalle 22 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 agosto e interesserà l’intero tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, in direzione Rho. In questo caso, dopo l’uscita obbligatoria a Bollate Novate, il percorso consigliato prevede via Piave, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego e successivo rientro in A52 a Baranzate. Gli interventi potrebbero comportare rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nelle fasce serali.