A52 Tangenziale Nord di Milano: chiusure notturne per manutenzione
Previsti disagi al traffico tra Bollate Novate e Baranzate nei giorni 27 e 28 agosto. Indicati percorsi alternativi
Sulla A52 Tangenziale Nord di Milano sono in programma chiusure notturne per consentire le attività di ispezione e manutenzione della galleria Baranzate. I provvedimenti riguarderanno due diverse notti. Dalle ore 21 di mercoledì 27 alle 5 di giovedì 28 agosto sarà chiusa l’uscita di Bollate Novate per chi proviene da Rho. In alternativa, gli automobilisti potranno utilizzare gli svincoli di Baranzate o Bollate Cormano. (foto di repertorio)
La seconda chiusura scatterà dalle 22 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 agosto e interesserà l’intero tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, in direzione Rho. In questo caso, dopo l’uscita obbligatoria a Bollate Novate, il percorso consigliato prevede via Piave, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego e successivo rientro in A52 a Baranzate. Gli interventi potrebbero comportare rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nelle fasce serali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.