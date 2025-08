Acqua e note a Castello Cabiaglio: una domenica con concerto e visite guidate

Domenica 10 agosto alle ore 18 a Castello Cabiaglio, nel cortile di Casa Stella Brioschi, in via san Rocco 15, si terrà il primo concerto del mese di agosto di “Interpretando Suoni e Luoghi”, la rassegna musicale promossa dalla Comunità Montana delle Valli del Verbano insieme alla Comunità Montana del Piambello, che sta riscuotendo un ottimo e crescente riscontro di pubblico nel suo percorso itinerante.

Il concerto sarà preceduto da una visita guidata ai due lavatoi in centro paese, storici punti di incontro e di aggregazione, oltre che di prelievo ed uso dell’acqua corrente. Si procede così nell’intento di riscoprire, insieme al pubblico, gli affascinanti luoghi legati alla vitalità e alla forza dell’acqua, filo conduttore dei luoghi che ospitano i concerti di questa edizione.

Il ritrovo per la visita è alle 16.30 davanti alla chiesa parrocchiale di S. Appiano.

Lo scenario del concerto sarà Casa Stella – Brioschi, abitazione del Settecento decorata con pitture murali, un tempo sede di attività produttive quali la manifattura di ceramiche e la coltura di embrioni di bachi da seta.

Ad esibirsi il duo composto da Danilo Blaiotta al pianoforte e Achille Succi al sax alto e clarinetto basso nel concerto Fragments de la Cacopédie.

La Cacopedia è una materia inventata scherzosamente da Umberto Eco, che rovescia i contenuti logici del pensiero scientifico. Ispirandosi a questa curiosa e surrealistica disciplina, Succi e Blaiotta eseguiranno un programma con titoli in lingua francese, fra il bizzarro e lo stralunato, una proposta con una intelaiatura cameristica, che gradualmente rivela un’anima jazz, in un continuo rimando fra un genere e l’altro, facendo comunicare i due mondi attraverso un procedimento elastico ed inclusivo.

Il concerto è tratto da un album inciso dai due musicisti e dedicato ad Erik Satie, in memoria di Umberto Eco e di Angelo Fabbri.

Danilo Blaiotta, pianista e tastierista, musicista eclettico, compositore, arrangiatore e divulgatore culturale con alle spalle un’intensa attività come pianista classico, coltiva fin da giovanissimo l’ amore per la musica classica e per il jazz. Cresciuto sul Lago Maggiore fino alla maggiore età, si laurea al Conservatorio di Cosenza con 110 e lode. Vincitore di numerosi primi premi assoluti nazionali ed internazionali, ha suonato in importanti festival e club in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Lettonia, Romania, USA, Russia. Nonostante la sua precoce carriera come concertista di musica classica, attualmente Blaiotta è conosciuto come uno dei giovani talenti del jazz italiano.

Achille Succi è considerato uno dei musicisti più influenti e innovativi della scena jazz contemporanea in Italia e in Europa. Il suo stile è caratterizzato da una profonda esplorazione dell’improvvisazione, unita a una solida formazione accademica e una vasta conoscenza della tradizione jazzistica, è apprezzato per la sua capacità di combinare la tradizione del jazz con elementi di musica contemporanea e avanguardia.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito

Info : suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 – 347 5987971

pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi