Albero infestato dalla Infratia Americana al Parco Bassetti, “evitiamo si propaghi”
La segnalazione di Filiberto Zago, di Europa Verde, che chiede all'Ufficio del Verde del Comune di intervenire per evitare il contagio. "Ma senza tagliare l'albero"
«Evitiamo che la Infratia Americana si estenda dentro al Parco Bassetti». La richiesta cautelativa agli uffici del Comune di Gallarate arriva da Filiberto Zago, per conto di Europa Verde.
Zago invia le foto di una pianta infestata da Infratia Americana, che avvolge l’intero arbusto. Una possibile minaccia per la salute delle altre piante del più grande e ricco parco gallaratese.
«Ci chiediamo se è possibile da parte dei vostri uffici un intervento celere di bonifica dell’arbusto prima che si possa propagare nel resto delle essenze verdi presenti nell’area» continua Zago, noto per l’impegno ambientalista e nelle file (anche) del Comitato Salviamo gli Alberi.
«Per bonifica intendiamo cura della pianta non “taglio”».
L’Infratia Americana è un lepidottero Arctiidae dannoso per diverse specie di latifoglie ornamentali, frutticole e forestali.
