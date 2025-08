“Alpi on the road”, la nuova guida Lonely Planet: tra i 50 itinerari c’è anche Varese

Dai passi alpini iconici ai laghi, dalle città ai borghi più remoti: la nuova guida Alpi on the road di Lonely Planet, realizzata in collaborazione con Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), raccoglie 50 itinerari per scoprire l’arco alpino in auto, moto o camper. Un viaggio che attraversa sette Stati – Italia, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria e Slovenia – e che dedica uno spazio anche al territorio varesino.

Il percorso che tocca Varese

Tra le tappe proposte, la guida include itinerari che attraversano i laghi e le valli del Varesotto, valorizzando i collegamenti con la Svizzera e le bellezze naturali come il Sacro Monte, la Valganna e il Lago Maggiore. Varese e il Varesotto diventano così una porta d’ingresso ideale per scoprire i paesaggi alpini lombardi e i percorsi transfrontalieri verso il Canton Ticino.

Spazio anche per la Via Francisca del Lucomagno

Nella guida c’è anche uno spazio dedicato alla Via Francisca del Lucomagno, il cammino fatto di otto tappe e 135 km percorribili a piedi o in bicicletta che mette su un unico filo conduttore i tesori artistico-culturali di una terra in cui, a cercarla bene, esiste ancora una natura incontaminata. Il cammino prende inizio dal Lago Ceresio, per poi toccare nel suo percorso il Sacro Monte di Varese e il Monastero di Torba, sino ad arrivare alla valle del Ticino e ai gioielli romanici di Pavia, dove la Via ha il suo epilogo (anche se si può continuare lungo la Francigena verso Roma). Un tracciato che attraversa una antica via romano-longobarda con una storia millenaria, ora ripercorsa da pellegrini di tutta Italia e non solo. Merito anche di un’organizzazione attenta, con ostelli e altre strutture ricettive in grado di soddisfare le esigenze dei sempre più numerosi viandanti. Per avere maggiori informazioni www.laviafrancisca.org.

Una guida che unisce sette Paesi alpini

Il progetto editoriale è definito da Uncem come un’occasione per leggere le Alpi in modo nuovo: non solo montagne da visitare, ma territori in dialogo costante con le città. «Questi itinerari sono i migliori per scoprire innovazione, trasformazioni, grandi opportunità, ma anche la capacità di stare nelle grandi transizioni – sottolinea Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem –. Le città guardano alle valli alpine per andarle a scoprire in modo nuovo, con nuovi occhi rinnovati dalla scelta di affrontare le crisi di oggi con le risposte di domani».

L’EDIZIONE DEDICATA ALLA LOMBARDIA

Dove trovare la guida

Alpi on the road è disponibile online sul sito di Lonely Planet Italia e propone spunti per chi ama viaggiare nel rispetto dell’ambiente alpino, tra percorsi culturali, panorami e tradizioni locali. Un invito a partire e vivere le Alpi con uno sguardo sostenibile e curioso.