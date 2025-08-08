Arrivano a Malpensa i vaccini per contenere la dermatite contagiosa nei bovini della Val d’Aosta

Passa anche da Malpensa la lotta contro la dermatite nodulare contagiosa, che sta causando particolare preoccupazione in Sardegna, in Valle d’Aosta e in Piemonte, a seguito anche di contagi registrati in Savoia, la regione francese appena oltre confine.

I vaccini contro la malattia infettiva sono arrivati a Malpensa nella serata di giovedì 7 agosto con un volo dal Sudafrica, atterrato nel principale scalo merci italiano, attrezzato specificamente per trattare il farmaceutico.

Sdoganate in tempi rapidi, sono arrivati in Val d’Aosta nel pomeriggio dell’8 agosto: la somministrazione partirà – spiega la Rai – dai capi valdostani che si trovano nella zona di sorveglianza al confine con Francia e Svizzera (in Savoia ci sono 67 focolai e 37 alpeggi colpiti).

La vaccinazione è prevista anche in Piemonte, dove la popolazione bovina è di 38mila capi in totale (si punta a vaccinare in sessanta giorni).

Complessivamente lo stock di vaccini comprende 300mila dosi ed è stato finanziato dall’Unione Europea.

La Regione italiana più colpita è la Sardegna con 2.739 capi colpiti, 300 bovini malati confermati, 77 decessi e 525 abbattimenti effettuati per contenere l’epidemia.